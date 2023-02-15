Кримінал

Ранком російські війська обстріляли Куп’янськ, пошкоджено 3 житлових будинки

15 Лютого 2023 09:00
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хова, куп'янськ

Ворог не припиняє здійснювати обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 20 населених пунктів.

За його словами, на Куп’янському напрямку противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії Крохмальне, Берестове, Табаївку, Куп’янськ, Дворічну.

Також під ворожим вогнем були Ветеринарне, Гранів, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ, Чугунівка та ін.

У м. Куп’янськ, внаслідок ракетного обстрілу, значних пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок.

“Сьогодні, о 7:00 годині, Куп’янськ знову був під обстрілом. Пошкоджено 3 приватних житлових будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.


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