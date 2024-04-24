“Рамштайн” працюватиме по-новому: як зміниться формат допомоги Україні

Міністерство оборони України створило Офіс підтримки коаліцій для системного управління військовою допомогою.

Як пояснили у відомстві, відтепер союзники допомагатимуть не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі, відповідно до сформованої потреби.

Станом на зараз вже створено 8 коаліцій, як-от: коаліція авіаційних спроможностей, коаліція протиповітряної і протиракетної оборони.

“Завданнями Офісу підтримки є забезпечення координації та планування роботи у рамках коаліцій спроможностей, забезпечення взаємодії між коаліціями, аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами”, — сказав заступник Міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Офіс підтримує діяльність робочої групи на чолі з Міністром оборони України та робочих груп з представників Міноборони та ЗСУ на чолі із заступниками Міністра за напрямками діяльності кожної коаліції.

За процедурою, на чолі кожної із восьми заявлених коаліцій є країни-лідери, які залучають до неї інші країни-учасниці. Отже, на сьогодні у всіх коаліціях беруть участь десятки країн НАТО.

Також вже оголошено про намір взяти участь або опрацьовується приєднання до різних коаліцій таких країн, як Японія та Австралія.

“У 2024 році формат надання допомоги Україні модифікується у так званий “Рамштайн 2.0”. Це означає, що відтепер союзники України надаватимуть свою підтримку переважно не на індивідуальній основі, а у коаліційному форматі і відповідно до сформованої потреби”, — йдеться в повідомленні.

У Міністерстві оборони закликали всі країни активізувати свої зусилля у відбитті російської агресії і приєднатись до тієї коаліції, яка найбільше відповідає можливостям кожної з них у наданні військової допомоги Україні.