Суспільство

Ракетний удар по Сумах: поранено 6 дітей 
2 Вересня 2024 09:46
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обстріл, суми
Наслідки удару / НПУ

Внаслідок ворожого ракетного удару по Сумах поранення отримали 13 людей, серед них 4 дітей. Було також пошкоджено заклад освіти і щонайменше 5 багатоповерхівок.

Вранці 2 вересня у МВС повідомили, що кількість травмованих у Сумах зросла до 18, з них 6 – діти.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.

“Руйнувань зазнав заклад освіти та щонайменше пʼять багатоповерхівок. На місці події працюють всі профільні служби, мешканцям пошкоджених будинків надають необхідну допомогу”.

У Нацполіції додали, що слідчі фіксують пошкодження та збирають докази воєнного злочину з боку армії держави-агресора. 

“За цим фактом розпочате кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального Кодексу України “Порушення законів та звичаїв війни”.


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