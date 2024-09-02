Ракетний удар по Сумах: поранено 6 дітей 

Внаслідок ворожого ракетного удару по Сумах поранення отримали 13 людей, серед них 4 дітей. Було також пошкоджено заклад освіти і щонайменше 5 багатоповерхівок.
Вранці 2 вересня у МВС повідомили, що кількість травмованих у Сумах зросла до 18, з них 6 – діти.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.
“Руйнувань зазнав заклад освіти та щонайменше пʼять багатоповерхівок. На місці події працюють всі профільні служби, мешканцям пошкоджених будинків надають необхідну допомогу”.
У Нацполіції додали, що слідчі фіксують пошкодження та збирають докази воєнного злочину з боку армії держави-агресора.
“За цим фактом розпочате кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального Кодексу України “Порушення законів та звичаїв війни”.