Суспільство

Ракетний удар по Смілі: пошкоджено 47 будинків

25 Квітня 2024 10:42
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ракетний удар
Ілюстративне фото / Getty Images

47 приватних будинків було пошкоджено внаслідок ворожої ракетної атаки на Смілу.

Про це в Фейсбуці написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по місту. Спершу про потерпілих. По допомогу до медиків загалом звернулись шестеро жителів. Від госпіталізації відмовились. За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідній багатоповерхівці”, – зазначив він.

На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

“Ремонтні бригади вже сформовані. Найближчим часом очікуємо будівельні матеріали для першочергових робіт”, – додав Табурець.


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