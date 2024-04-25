Ракетний удар по Смілі: пошкоджено 47 будинків

47 приватних будинків було пошкоджено внаслідок ворожої ракетної атаки на Смілу.

Про це в Фейсбуці написав начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Триває ліквідація наслідків ракетної атаки по місту. Спершу про потерпілих. По допомогу до медиків загалом звернулись шестеро жителів. Від госпіталізації відмовились. За попередньою інформацією, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено 47 приватних будинків на кількох вулицях. Також повибивало вікна в сусідній багатоповерхівці”, – зазначив він.

На місці працює штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

“Ремонтні бригади вже сформовані. Найближчим часом очікуємо будівельні матеріали для першочергових робіт”, – додав Табурець.