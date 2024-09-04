Ракетний удар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 52

3 вересня внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві загинули 52 людини, ще 271 людина поранена.

Про це повідомив речник ДСНС Олександр Хорунжий в етері телемарафону

” Усю ніч тривала робота, працювали рятувальники, була організована позмінна робота. Наразі в нас цифри такі, що 52 загиблих. Близько другої ночі знайшли тіло людини. І 271 людини отримали травми. Роботи тривають”.

За словами речника ДСНС, на місці події працюють понад 200 рятувальників і понад 50 одиниць техніки, в тому числі важкої інженерної техніки.

Також долучені кінологи з собаками і проводяться роботи саме в середині будівлі.