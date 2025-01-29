Ракетний удар по підприємству в Миколаєві: з-під завалів дістали двох загиблих (фото, відео)

У Миколаєві завершили пошукову операцію після ракетної атаки 28 січня. З-під завалів зруйнованого підприємства рятувальники вилучили тіла двох загиблих.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Ввечері 28 січня, близько 20:00, російські війська завдали удару балістичною ракетою по одному із підприємств харчової промисловості Миколаєва. Внаслідок влучання загинули дві працівниці віком 54 та 56 років.

Також частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства.

Як повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, за попередніми даними, російська армія застосувала для удару балістичну ракету “Іскандер-М”.