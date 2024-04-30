Ракетний удар по Одесі: кількість жертв зросла до 5

Внаслідок ворожого ракетного удару по Одесі 29 квітня кількість загиблих зросла до 5 − у лікарні помер один з поранених.

Про це повідомяє голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

“На жаль, кількість жертв вчорашньої російської ракетної атаки по Одесі збільшилася до 5 осіб. В лікарні помер чоловік 1960 року народження. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким”.

У медзакладах продовжують лікування 23 постраждалих. 8 людей важкому стані, з них 4 − у вкрай важкому, зокрема і чотирирічна дівчинка.