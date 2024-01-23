Ракетний удар по Києву: є пошкодження у трьох районах

У результаті російського удару по Києву вранці 23 січня кількох районах міста є пошкодження будиків, палають автомобілі.
Внаслідок ракетного удару, як зазначили у КМВА, у Святошинському районі:
- зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів;
- є пошкодження дитячого садочку;
- є пошкодження одного будинку.
“Вже відомо про одного пораненого. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!”, – додали в адміністрації.
Як розповів Кличко, у Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна.
“Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі”, – додав він.
Також Кличко повідомив і про загоряння в кількох квартирах житлового будинку в цьому ж районі.
За даними Кличка, у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю.
“Підрозділи екстрених служб прямують на місце”, – додав він.