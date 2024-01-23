Кримінал

Ракетний удар по Києву: є пошкодження у трьох районах

23 Січня 2024 08:09
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У результаті російського удару по Києву вранці 23 січня кількох районах міста є пошкодження будиків, палають автомобілі.

Внаслідок ракетного удару, як зазначили у КМВА, у Святошинському районі:

  • зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів;
  • є пошкодження дитячого садочку;
  • є пошкодження одного будинку.

“Вже відомо про одного пораненого. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!”, – додали в адміністрації.

Як розповів Кличко, у Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна.

“Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі”, – додав він.

Також Кличко повідомив і про загоряння в кількох квартирах житлового будинку в цьому ж районі.

За даними Кличка, у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю.

“Підрозділи екстрених служб прямують на місце”, – додав він.


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