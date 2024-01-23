Ракетний удар по Києву: є пошкодження у трьох районах

У результаті російського удару по Києву вранці 23 січня кількох районах міста є пошкодження будиків, палають автомобілі.

Внаслідок ракетного удару, як зазначили у КМВА, у Святошинському районі:

зафіксовано загоряння припаркованих автомобілів;

є пошкодження дитячого садочку;

є пошкодження одного будинку.

“Вже відомо про одного пораненого. Інформація уточнюється. Оперативні служби слідують на місце. Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях!”, – додали в адміністрації.

Як розповів Кличко, у Соломʼянському районі в багатоквартирному будинку вибуховою хвилею повибивало вікна.

“Наразі одного постраждалого госпіталізували медики в Соломʼянському районі”, – додав він.

Також Кличко повідомив і про загоряння в кількох квартирах житлового будинку в цьому ж районі.

За даними Кличка, у Печерському районі влучання в нежитлову будівлю.

“Підрозділи екстрених служб прямують на місце”, – додав він.