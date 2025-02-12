Ракетний удар по Києву: одна людина загинула, серед постраждалих – дитина

12 лютого близько 4:30 армія РФ завдала ракетного удару по столиці. Одна людина загинула, є постраждалі, зокрема 9-річна дитина.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.

В Оболонському районі сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано. Одна людина загинула.

Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, в Оболонському районі постраждали троє людей, зокрема 9- річна дівчинка, її госпіталізували.

У Святошинському районі сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі горить двоповерхова складська будівля. Ліквідація пожежі триває.

На місцях влучань наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.