Суспільство

Ракетний удар по Києву був відповіддю на атаку по хімпідприємству у Ростовській області – Міноборони РФ 
20 Грудня 2024 11:42
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київ, міноборони, рф
Наслідки атаки на столицю / КМВА

Міністерство оборони Росії заявило, що ракетний удар по Києву, здійснений вранці, був “відповіддю” на атаку, яка нібито була проведена по хімічному підприємству “Комбінат Каменський” у Ростовській області 18 грудня.

Про це повідомили Міноборони РФ у Telegram, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрей Коваленко у Telegram.

За інформацією Міноборони РФ, хімічне підприємство було атаковано ракетами ATACMS та “Storm Shadow”, але наслідки цього удару не були розголошені. У відповідь російські військові заявили, що здійснили груповий обстріл Києва за допомогою високоточних ракет великої дальності, нібито вражаючи пункт управління СБУ, КБ “Луч” та позиції ЗРК “Patriot”. Російська сторона стверджує, що всі ці об’єкти були знищені.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що атака була спрямована на “Комбінат Каменський”, одне з найбільших хімічних підприємств Росії, яке спеціалізується на виробництві твердопаливних компонентів для ракетних двигунів, зокрема для систем залпового вогню та міжконтинентальних балістичних ракет. Комбінат також виготовляє вибухові речовини та компоненти для боєприпасів.

Відомо, що за час війни виробництво на цьому хімічному підприємстві Росії значно розширилося.


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