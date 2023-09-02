Ракетний обстріл у Білгородській області: один місцевий житель загинув, двоє поранено

Одна людина загинула і двоє зазнали тяжких поранень під час обстрілу селища Уразово в Білгородській області з реактивних систем залпового вогню, повідомив губернатор В’ячеслав Гладков.

За словами глави регіону, один із снарядів потрапив у приватний житловий будинок у селищі Уразове, мешканець цього будинку отримав осколкові поранення, несумісні з життям.

Ще двох місцевих жителів, які також отримали осколкові поранення під час обстрілу, госпіталізовано до районної лікарні. Їхній стан оцінюється як важкий.

Загалом у ході обстрілу було пошкоджено близько 20 будинків, уточнив В’ячеслав Гладков.

“Оперативні та аварійні служби на місці, триває подомовий обхід території”, – йдеться у повідомленні губернатора Білгородської області.