Кримінал

Ракетна атака по Україні: вже 34 поранених, 4 загинули

8 Січня 2024 11:11
читать на русском →
ракетний удар

Через ракетний удар по Україні 8 січня 34 людей поранено, ще 4 загинули.

Зокрема, під час обстрілу житлового будинку Лозуватській громаді Криворізького району загинула 62-річна жінка.

“На превеликий жаль, маємо вже двох загиблих людей. І це велика втрата, бо відновити і відбудувати можна все, окрім людського життя”, – зазначили у Хмельницькій ОВА.

Також, за даними МВС, близько 10:30 працівники ДСНС завершили пошукові та аварійно-рятувальні роботи на місці ворожої атаки у м. Зміїв Чугуївського району.

“З-під завалів приватного будинку надзвичайники дістали тіло загиблої 63-річної жінки”, – додали у відомстві.

Заступник голови Офісу президента Олексій Кулеба зазначив, що у Новомосковську, де вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, 24 людей зазнали поранень, п’ятеро з них – діти.

Також у Зміїві рятувальники врятували двох чоловіків – 60 і 90 років.

“У місті Харків пошкоджені цивільні об’єкти. На місці працюють комунальні служби, продовжується ліквідація наслідків удару. Двоє постраждалих”, – зазначив він.

Ще 5 поранених у Запоріжжі та один поранений у Кривому Розі.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Січня 2024 11:11

Ракетна атака по Україні: вже 34 поранених, 4 загинули
8 Січня 2024 10:59

Удар по Хмельниччині: двоє людей загинули, є влучання в інфраструктуру
8 Січня 2024 10:42

Ексзаступнику міністра оборони Шаповалову вручили нову підозру
8 Січня 2024 10:27

Конгрес США домовився про бюджет. Далі – питання України й кордону
8 Січня 2024 09:41

Наслідки масованої ракетної атаки 8 січня: під ударом були 4 регіони України
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрий САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
Ігор ЧЕРНЯК

Суспільству потрібна справедливість
Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
усі думки