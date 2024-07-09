Ракетна атака на Україну 8 липня: у Києві День жалоби

9 липня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки 8 липня.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Міська влада оголошує 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти Києва. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності», – написав Київський міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що 9 липня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.