Суспільство

Ракетна атака на Україну 8 липня: у Києві День жалоби
9 Липня 2024 09:51
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київ
Ілюстративне фото з відкритих джерел

9 липня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки 8 липня.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Міська влада оголошує 9 липня Днем жалоби в столиці у звʼязку з терористичною атакою Росії на цивільні обʼєкти Києва. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності», – написав Київський міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що 9 липня в місті будуть заборонені будь-які розважальні заходи.


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