Ракета влучила у житловий будинок на Київщині, є загиблий

Російські окупанти влучили ракетами по житловому сектору Київської області, є щонайменше один загиблий.

Про це повідомляють голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, Київська міська військова адміністрація в Telegram

“В області маємо влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах”, – написав Кулеба.

Кулеба попередив про загрозу повторних обстрілів та закликав залишатися в укриттях. Триває повітряна тривога.

О 14:40: Заступник голови Тимошенко повідомив, що в Київській області зафіксовано влучання у житловий будинок. Відповідні служби вже надають допомогу постраждалим та працюють над ліквідацією наслідків.

Пізніше в КМВА повідомили, що внаслідок влучання пошкоджено двоповерхова будівля. Щонайменше одна людина загинула та одна постраждала.