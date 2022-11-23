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Ракета влучила у житловий будинок на Київщині, є загиблий

23 Листопада 2022 15:09
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київ, ракетний удар

Російські окупанти влучили ракетами по житловому сектору Київської області, є щонайменше один загиблий.

Про це повідомляють голова Київської ОВА Олексій Кулеба в Telegram, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко в Telegram, Київська міська військова адміністрація в Telegram

“В області маємо влучання по житловому сектору та інфраструктурних критичних об‘єктах”, – написав Кулеба.

Кулеба попередив про загрозу повторних обстрілів та закликав залишатися в укриттях. Триває повітряна тривога.

О 14:40: Заступник голови Тимошенко повідомив, що в Київській області зафіксовано влучання у житловий будинок. Відповідні служби вже надають допомогу постраждалим та працюють над ліквідацією наслідків. 

Пізніше в КМВА повідомили, що внаслідок влучання пошкоджено двоповерхова будівля. Щонайменше одна людина загинула та одна постраждала.


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