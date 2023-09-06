Суспільство

Радою ухвалено закон щодо зарплат полоненим

6 Вересня 2023 20:48
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виплати, полонені

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №9638 про посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб, який, зокрема, передбачає передачу зарплат полонених їхнім сім’ям.

Про це повідомила голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця партії “Слуга Народу” Олена Шуляк.

Законопроєкт пропонує зберігати грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які потрапили в полон, а також зникли безвісти за особливих обставин та можливість виплати їхнім сім’ям. 

Однак це не стосується тих, хто здався в полон добровільно. 


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