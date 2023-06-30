Політика

Радник Єрмака вступив у заочну полеміку з Трампом

30 Червня 2023 15:30
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подоляк

Україна не віддаватиме агресору частину своєї території для того, щоб зупинити війну, оскільки такі “примітивні угоди” призводять до ескалації, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

“Україна не віддаватиме частину своєї території, щоб зупинити війну. Тому що примітивні угоди “територія в обмін на мир” незмінно призводять лише до ескалації конфлікту та наступних етапів війни. Будь-яка поступка агресору обов’язково провокує його на різке розширення агресивних дій, зростання загарбницьких апетитів і бажання демонстративно обнуляти міжнародне право”, – написав Подоляк у твіттері у відповідь на висловлювання колишнього президента США Дональда Трампа.

Він також зазначив, що “жодна зріла і суверенна країна (особливо глобального рівня і глобальної суб’єктності) ніколи не піде на подібні угоди, якщо хоче зберегти самоповагу і свободу. І ніколи не запропонує самогубство іншим країнам-партнерам. Це ж аксіома”.

Напередодні Трамп заявив в інтерв’ю Reuters, що для припинення війни Україні, можливо, доведеться віддати частину своєї території РФ. За його словами, це було б “предметом переговорів”, якби він був президентом, але українці, які вели енергійну боротьбу за захист своєї землі, “заслужили великий кредит”.

“Я думаю, що вони матимуть право залишити собі більшу частину того, що вони відвоювали, і я думаю, що Росія теж погодиться на це. Вам потрібен правильний посередник або парламентер, а у нас його зараз немає”, – заявив Трамп.


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