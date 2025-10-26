Радіодиктант національної єдності 2025: українців запрошують писати разом

У понеділок, 27 жовтня о 11:00, відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності — щорічна подія, що вже понад чверть століття об’єднує українців у різних країнах навколо рідного слова. Про це повідомило Українське Радіо.

Авторкою тексту цьогорічного диктанту стала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, відома за романами «Спитайте Мієчку», «Драбина», «Вівці цілі» та нонфікшн-книгою «Мова-меч. Як говорила Радянська імперія». Текст читатиме Наталія Сумська — акторка театру і кіно, народна артистка України.

Де слухати диктант:

– Українське Радіо та Радіо Культура

– телеканал Суспільне Культура

– YouTube-канал Українського Радіо

– Facebook-сторінка Суспільного

– застосунки suspilne.radio та Дія

Реклама

Реклама

Де писати:

Долучитися можна будь-де — вдома, у кав’ярні, на роботі чи в бібліотеці. Головне — відчути атмосферу спільності та єдності з тими, хто теж пише українське слово.

Як надіслати текст:

– паперовим листом за адресою: 01001, Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель не пізніше 28 жовтня);

– або онлайн: надіславши фото чи скан (.jpg, .png, .pdf) на електронну адресу rd@suspilne.media до 11:00 29 жовтня.

Минулого року до Радіодиктанту долучилися понад пів мільйона людей із більш ніж 30 країн світу.

Організатори закликають учасників ділитися фото та відео з написанням диктанту чи підготовки до нього у соцмережах із гештегами #пишеморазом та #радіодиктант2025.

Долучайтеся й ви — щоб відчути, як українське слово об’єднує світ.