        Суспільство

        Радіодиктант національної єдності 2025: українців запрошують писати разом

        Сергій Бордовський
        26 Жовтня 2025 10:48
        читать на русском →

        У понеділок, 27 жовтня о 11:00, відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності — щорічна подія, що вже понад чверть століття об’єднує українців у різних країнах навколо рідного слова. Про це повідомило Українське Радіо.

        Авторкою тексту цьогорічного диктанту стала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, відома за романами «Спитайте Мієчку», «Драбина», «Вівці цілі» та нонфікшн-книгою «Мова-меч. Як говорила Радянська імперія». Текст читатиме Наталія Сумська — акторка театру і кіно, народна артистка України.

        Де слухати диктант:
        – Українське Радіо та Радіо Культура
        – телеканал Суспільне Культура
        – YouTube-канал Українського Радіо
        – Facebook-сторінка Суспільного
        – застосунки suspilne.radio та Дія

        Реклама
        Реклама

        Де писати:
        Долучитися можна будь-де — вдома, у кав’ярні, на роботі чи в бібліотеці. Головне — відчути атмосферу спільності та єдності з тими, хто теж пише українське слово.

        Як надіслати текст:
        – паперовим листом за адресою: 01001, Київ, вул. Хрещатик, 26 (штемпель не пізніше 28 жовтня);
        – або онлайн: надіславши фото чи скан (.jpg, .png, .pdf) на електронну адресу rd@suspilne.media до 11:00 29 жовтня.

        Минулого року до Радіодиктанту долучилися понад пів мільйона людей із більш ніж 30 країн світу.

        Організатори закликають учасників ділитися фото та відео з написанням диктанту чи підготовки до нього у соцмережах із гештегами #пишеморазом та #радіодиктант2025.

        Долучайтеся й ви — щоб відчути, як українське слово об’єднує світ.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини