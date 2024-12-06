Рада Європи працює над створенням посади спецпредставника для захисту українських дітей

Віце-прем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністерка юстиції України Ольга Стефанішина зустрілася з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, який анонсував плани призначити спеціального представника з питань українських дітей.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Під час зустрічі сторони обговорили питання повернення українських дітей, яких незаконно депортувала Росія. Стефанішина наголосила, що Мін’юст створює реєстр депортованих дітей, який стане надійним джерелом інформації про кожну дитину, незалежно від тривалості її перебування на території РФ.

“Статус депортованої дитини буде збережено навіть через 10, 20 чи 30 років після війни. Це дозволить запобігти спекуляціям щодо її статусу, наприклад, колаборанта чи іншого. Реєстр стане важливим інструментом у правосудді та післявоєнному порядку”, — пояснила міністерка.

Ален Берсе підтримав ініціативи України та повідомив про плани Ради Європи долучитися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Також у ході переговорів обговорювали прогрес у роботі Міжнародного реєстру збитків — ключового елемента міжнародного компенсаційного механізму. Стефанішина підкреслила важливість створення Комісії з розгляду заяв та Компенсаційного фонду, який має поповнюватися за рахунок конфіскованих активів РФ.

“Міжнародний реєстр збитків — це не лише облік, а й основна база даних для притягнення Росії до відповідальності”, — заявила вона.

Генсекретар Ради Європи запевнив у продовженні роботи над реєстром збитків та активному формуванні Комісії з розгляду заяв. Він також підкреслив роль Ради Європи у реалізації компенсаційного механізму.