Рада Європи планує створити спецтрибунал для Путіна

Рада Європи збирається навесні 2025 року створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України, повідомили Deutsche Welle.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що створення спецтрибуналу «дасть змогу нашим міжнародним партнерам, зокрема Україні та Європейському Союзу, повною мірою використовувати наш досвід і знання у сфері захисту прав людини та верховенства права на всьому континенті».

Трибунал запустять на базі двосторонньої угоди України та Ради Європи, повідомило джерело “Європейської правди”, яке брало участь у зустрічі групи держав (Core Group) зі створення спецтрибуналу, що відбулася 3-4 лютого в Брюсселі. Співрозмовник зазначив, що на зустрічі затвердили проєкт статуту спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України.

Група зі створення трибуналу, до якої входить 41 країна, зустрічалася вже в 13-й раз. За даними джерела ЄП, остання, 14-та, зустріч групи відбудеться у квітні. На ній, як очікується, підпишуть документ про створення спеціального трибуналу.