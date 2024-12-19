Політика

Рада виключила Бойка з комітету з питань прав людини
19 Грудня 2024 12:33
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вру
Юрій Бойко / Фото з відкритих джерел

У четвер Верховна Рада України з другої спроби підтримала постанову про відкликання Юрія Бойка, голови депутатської групи “Платформа за життя та мир”, з посади члена парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram

“З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин”.

За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.


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