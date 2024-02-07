Суспільство

Рада відправила у відставку міністра в справах ветеранів Лапутіну

7 Лютого 2024 12:57
читать на русском →
рада, ветеран
Юлія Лапутіна / Фото Мінветеранів

Верховна Рада звільнила Юлію Лапутіну з посади міністерки у справах ветеранів України. Перед цим вона подала заяву про відставку.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Вона генерал-майор запасу. Має юридичну, педагогічну та психологічну освіту. З 1992 до 2020 року проходила військову службу в СБУ.

Торік у грудні в Комітеті Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбувся перший звіт Юлії Лапутіної за три роки її перебування на посаді міністра. Члени громадської ради при цьому відомстві висловили своє невдоволення як звітом, так і самою діяльністю міністерки. Вони вимагали її відставки.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Лютого 2024 13:30

Рада підтримала у першому читанні законопроект про мобілізацію
7 Лютого 2024 14:29

Росіяни вдарили по Харкову ракетами північнокорейського виробництва
7 Лютого 2024 13:41

На Куп’янському напрямку фіксують близько 40 тис. військових РФ — Синєгубов
7 Лютого 2024 12:57

Рада відправила у відставку міністра в справах ветеранів Лапутіну
7 Лютого 2024 11:53

У Сенаті пропонують розглядати допомогу Україні окремо від питання захисту кордону
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Bihus.іnfo звинувачує СБУ
Юрій САПРОНОВ

Давайте о реалиях
Юрій САПРОНОВ

“Скажите там наверху, пусть нас, пенсионеров, наши возьмут в плен”
Віктор КОЗОРІЗ

На захист Володимира Короленка
Ігор ЧЕРНЯК

Десь в глибині порожнечі чуються звуки розпилу бюджетних коштів
Сергій ПРИТУЛА

Більше віри, друзі!
усі думки