Рада відправила у відставку міністра в справах ветеранів Лапутіну

Верховна Рада звільнила Юлію Лапутіну з посади міністерки у справах ветеранів України. Перед цим вона подала заяву про відставку.

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Вона генерал-майор запасу. Має юридичну, педагогічну та психологічну освіту. З 1992 до 2020 року проходила військову службу в СБУ.

Торік у грудні в Комітеті Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбувся перший звіт Юлії Лапутіної за три роки її перебування на посаді міністра. Члени громадської ради при цьому відомстві висловили своє невдоволення як звітом, так і самою діяльністю міністерки. Вони вимагали її відставки.