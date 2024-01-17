Рада Україна-НАТО у Брюсселі відбулася без участі Залужного

Перша зустріч Ради Україна-НАТО на рівні керівників оборонних відомств відбулася без навіть віртуальної участі головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного, натомість у зустрічі взяв участь Військовий представник України при НАТО.

Відповідне повідомлення оприлюднене сьогодні ввечері на сторінці Місії України при НАТО у Фейсбуці.

«Сьогодні відбулася перша зустріч Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні керівників оборони. Військовий представник України генерал-майор Сергій Салкуцан від імені головнокомандувача Збройних Сил України генерала Валерія Залужного звернувся до союзників. Він проінформував їх про поточну ситуацію на полі бою, висвітлив пріоритетні потреби Збройних Сил України, закликав збільшити постачання зброї, включаючи системи протиповітряного захисту й ракети».