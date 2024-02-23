Рада ухвалила законопроєкт про демобілізацію строковиків

Народні депутати ухвалили у першому читанні та в цілому законопроєкт №11035 про зміни щодо термінів строкової військової служби.

Документ містить норму про відстрочку на 12 місяців.

Про це йшлося під час засідання парламенту, трансляцію якого вів народний депутат Олексій Гончаренко.

“За” цей документ у першому читанні проголосували 317 депутатів, а під час голосування в цілому — 319 парламентарів. Ніхто не виступив “проти” та не утримався.

Законопроєкт про демобілізацію строковиків напередодні вніс до парламенту президент Володимир Зеленський. Згідно з проєктом закону, військовослужбовці строкової служби, термін яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни, звільняються з військової служби в запас “у терміни, визначені указом президента”.

Водночас на Комітеті Верховної Ради з нацбезпеки і оборони ухвалили цей проєкт закону з доданою нормою про відстрочку строковиків від подальшої мобілізації на 12 місяців. У залі Верховної Ради законопроєкт ухвалили з цією нормою.

Відтепер президент Володимир Зеленський ще повинен підписати законопроєкт, після чого документ набере чинності.