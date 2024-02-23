Політика

Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про єдину роумінгову cистему з ЄС

23 Лютого 2024 17:18
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вру, єс
Верховна Рада / Getty Images

Верховна рада України, сьогодні, 23 лютого, ухвалила у першому читанні законопроєкт №10265 про єдину роумінгову систему з Євросоюзом.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає Суспільне.

Якщо документ ухвалять в цілому, українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою, а європейські мандрівники — в Україні.

“Україна виконала одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій. Стаємо на крок ближчі до цифрового безвізу з Європейським Союзом. Сподіваюся, народні депутати проголосують за законопроєкт загалом”, — сказав Федоров.


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