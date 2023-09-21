Рада ухвалила практично все, що вимагається від України для вступу до ЄС – Арахамія

Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада схвалила “99,9% того, що вимагає Євросоюз для початку перемовин стосовно вступу України”.

Про це народний депутат повідомив у своєму Telegram-каналі.

Арахамія зазначив, що парламент у четвер, 21 вересня, підтримав закон про національні меншини.

Також ВРУ розглянула у першому читанні законопроєкт щодо політично значущих осіб. За словами глави фракції “Слуга народу”, це “специфічний документ і щодо нього є багато дискусій”. Однак, упевнений Арахамія, Рада “опрацює його і за декілька тижнів ухвалить в другому читанні”.

“І на цьому все — парламент свою домашню роботу виконав. Ми передаємо естафету Кабінету міністрів і будемо допомагати уряду в усьому, де потрібна буде наша підтримка”, — додав народний депутат.