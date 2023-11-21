Політика

Рада у першому читанні підтримала збільшення штату НАБУ

21 Листопада 2023 14:39
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рада, набу

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, де пропонують збільшити чисельність штату НАБУ з 700 до 1000 осіб.

За проголосували 323 нардепи, повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Планують збільшити граничну чисельність штату НАБУ на 300 осіб, з 700 до 1000 співробітників.

Законопроєкт передбачає поетапне проведення конкурсу на заміщення додаткових вакантних посад: у 2024 році – на 100 посад; у 2025 році – на 100 посад; у 2026 році – на 100 посад.

Нардеп наголосив, що це важливий законопроєкт, який є одним з основних в наших європейських зобовʼязаннях.


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