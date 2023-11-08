Рада скасувала заочну та вечірню форми навчання

Рада на засіданні 8 листопада підтримала скасування з 2024 року заочної та вечірньої форми навчання в українських вишах. За це проголосували 285 нардепів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Наприкінці вересня в Раді зареєстрували законопроєкт, автори якого пропонують внести зміни до закону про вищу освіту і припинити набір абітурієнтів на заочну форму навчання з 2024 року.
Пропонується доповнити закон про вищу освіту наступними змінами: “З 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра”.
Це, на думку нардепів, дасть змогу переорієнтувати заклади освіти на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти.
Своєю чергою віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров назвав заочку радянським рудиментом освіти.
Що ще прописано в законі
- Приймання на навчання для здобуття вищої освіти та до закладів фахової передвищої освіти здійснюється 2024 року в особливому порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади в сфері освіти та науки;
- Конкурсний відбір у виші буде здійснюватися за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022–2024 року, проведених з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках.
- Вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання у вишах включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).
- Здобувачів освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти, звільнено від державної підсумкової атестації.
- Для учнів, які 2024 року завершують початкову школу, буде проведено державну підсумкову атестацію в режимі пілотування.