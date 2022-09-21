Рада припинила повноваження Шенцева

Верховна Рада на засіданні 21 вересня підтримала дострокове припинення повноважень позафракційного нардепа Дмитра Шенцева.

“Рада підтримала дострокове припинення повноважень народного депутата України Шенцева Д.О. (позафракційний)”, повідомив нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, за таке рішення проголосували 299 парламентарів.

Железняк підкреслив, що наразі у ВР залишилось 418 депутатів.

У свою чергу нардеп Олексій Гончаренко додав, що Шенцев раніше написав заяву про складання депутатських повноважень.

Шенцев був депутатом ВР трьох скликань. У 2012 році був обраний від “Партії регіонів”.

У 2014 році був обраний до Ради шляхом самовисування за 176 округом (Харківська область). З 2015 року був членом фракції “Опозиційний блок”.

У 2019 році був обраний народним депутатом за тим же 176 округом.

За даними Громадського руху “Чесно”, з 24 лютого по 1 червня 2022 року пропустив всі засідання Ради під час війни.

Помічник Шенцева був фігурантов у справі про смерть Євгена Кушнарьова. Наприкінці грудня 2007 року прокуратура Харківської області оголосила про закінчення слідства у справі про загибель народного депутата. Обвинувачення у вбивстві з необережності (ч. 1 ст. 119 КК) було пред’явлено помічникові депутата Верховної ради Дмитра Шенцева Дмитру Завальному.

За версією слідства, випущена ним з карабіна Benelli Argo куля рикошетом влучила в Кушнарьова. Також Завальному було пред’явлене обвинувачення в незаконному зберіганні та носінні вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263 КК) – вказаний карабін належав батьку Завального і був зареєстрований на його ім’я. У грудні 2007 року адвокат Завального оскаржив законність порушення кримінальної справи за другою статтею, і обвинувачення за нею було знято.

Сім’я і рідні Кушнарьова, а також їх адвокат, заявляли, що Дмитро Завальний не скоював цього злочину, і називали вбивство умисним.