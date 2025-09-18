Рада просить Зеленського присвоїти Парубію звання Героя України

Верховна рада звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням присвоїти звання Героя України ексспікеру Андрію Парубію.

Як повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк, це рішення підтримали 230 депутатів.

11 вересня стало відомо, що петиція до президента про надання колишньому голові Верховної Ради, народному депутату Андрію Парубію звання Героя України (посмертно), набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

30 серпня політика застрелили, коли він ішов вулицею неподалік свого будинку у Львові. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився 52-річний житель Львова Михайло Сцельніков.

У день поховання Андрія Парубія суд відправив Сцельнікова під варту.

Спочатку прокуратура кваліфікувала дії 52-річного львів’янина за двома статтями Кримінального кодексу України: за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю). Пізніше прокуратура змінила раніше повідомлену підозру у кримінальному провадженні на ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю) та ст. 112 ККУ (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю).