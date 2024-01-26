Рада пропонує дозволити підприємствам бронювати працівників та ввести платіж за відсрочку

У Верховній Раді готують законопроєкт, який дозволить усім підприємствам бронювати працівників, а також передбачає введення платежу, який гарантуватиме відстрочку від мобілізації для різних категорій працівників, повідомляє Forbes.

Зазначається, що видання отримало драфт законопроєкту, над яким працювали депутати економічного комітету Ради.

За даними Forbes, головна відмінність законопроєкту від запропонованої наприкінці 2023 року концепції Офісу президента — відмова від привʼязки до розміру заробітної плати та відрахувань ПДФО чи ЄСВ.

Таким чином, у Раді пропонують встановити щомісячний фіксований платіж, після сплати якого підприємство зможе забронювати працівника незалежно від його посади, однак така компанія повинна працювати в «білу» та сплачувати податки до бюджету.

Голова економічного комітету та співавтор законопроєкту Дмитро Наталуха зазначив, що встановлення будь-яких критеріїв відносно заробітної плати буде сприйматися суспільством як поділ на класи. Пропозиція полягає у тому, аби на підприємстві могли самостійно вирішувати, кого зі співробітників хочуть забронювати.

У тексті законопроєкту йдеться, що наразі в Україні заброньовано 538 тисяч чоловіків, включно із державними службовцями та працівниками військових адміністрацій.

Найбільше заброньованих серед працівників сектору енергетики, — 27,9%; агропромислового сектору — 15,2%; промисловості та транспорту — 12,6% та 12,5% відповідно. Частка заброньованих співробітників Центральних органів виконавчої влади та військових адміністрацій складає 5,2%.

Ініціатори законопроєкту вважають, що привʼязка до військово збору забезпечить швидке адміністрування податку і закріпить надходження коштів виключно на потреби армії.

Бронювати пропонують до 50% від військовозобовʼязаних працівників.