Суспільство

Рада проголосувала за  законопроєкт про перезавантаження БЕБ
20 Червня 2024 13:38
читать на русском →
беб
БЕБ / RADIOSVOBODA

Верховна Рада у другому читанні проголосувала за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 239 депутатів. Зазначається, що він погоджений з міжнародними партнерами.

Він передбачає, що нового очільника БЕБ повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких — міжнародні експерти з правом вирішального голосу.

Законопроєкт передбачає переатестацію співробітників Бюро, яку має проводити комісія, яка складається із шести людей від нового директора БЕБ і шести – від міжнародних партнерів за пропозицією українського бізнесу.

Протягом трьох наступних років працюватимуть кадрові комісії: так само шестеро членів від БЕБ і шестеро – від партнерів.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
20 Червня 2024 12:37

Невідома жінка понівечила могили загиблих за Україну воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка у Києві  
20 Червня 2024 11:52

Внаслідок ворожої атаки на енергооб’єкти було поранено 7 працівників – Міненерго
20 Червня 2024 11:47

Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій проти РФ
20 Червня 2024 10:24

СБУ оголосила підозру місцевому жителю, який готував удари РФ по паливних базах на Запоріжжі
20 Червня 2024 09:35

Міноборони запустило чат-бот “Армія+”
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
усі думки