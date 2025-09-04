Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань

Сили оборони завдали удару по двох радіолокаційних комплексах в Ростовській області

Макрон повідомив про завершення роботи над гарантіями для України — їх можуть презентувати Трампу вже сьогодні

За два тижні у кранах Миколаєва з’явиться прісна вода, – Свириденко

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення трансляції Ради було призупинено “з міркувань безпеки”.

Водночас, як уточнив Железняк, за відновлення трансляцій з 4 вересня проголосували лише 146 депутатів, тож показ засідань стартує орієнтовно з середини вересня.