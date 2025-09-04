Рада проголосувала за відновлення трансляцій засідань

Верховна Рада ухвалила рішення про відновлення прямих трансляцій засідань парламенту.
Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за документ проголосувало 266 парламентарів.
Прямі трансляції здійснюватиме телеканал “Рада” після майже чотирирічної перерви.
Водночас, як уточнив Железняк, за відновлення трансляцій з 4 вересня проголосували лише 146 депутатів, тож показ засідань стартує орієнтовно з середини вересня.
Відтепер документ має підписати президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення трансляції Ради було призупинено “з міркувань безпеки”.