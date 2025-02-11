Рада підтримала закупівлю російських ядерних реакторів за 1 млрд доларів для добудови Хмельницької АЕС

Верховна Рада України проголосувала за виділення 1 млрд доларів на закупівлю двох ядерних реакторів російського виробництва для добудови Хмельницької атомної станції. Обладнання купуватимуть в Болгарії.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк у Telegram.

Законопроєкт підтримали 261 депутат.

Реактори російського виробництва, які перебувають в Болгарії, планують використати для добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Як відомо, будівництво цих двох енергоблоків АЕС декілька разів призупинялося.

Як уточнив нардеп Железняк, у ВР підтримали тільки закупівлю енергоблоків, а не безпосередньо старт добудови.

Депутати від фракції “Голос” та “Європейська солідарність” не підтримали виділення коштів на закупівлю реакторів. “За” проголосували: