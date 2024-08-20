Суспільство

Рада підтримала законопроєкт, що послаблює відповідальність за СЗЧ
20 Серпня 2024 15:17
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Верховна Рада підтримала законопроєкт, що послаблює відповідальність за СЗЧ – самовільне залишення військової частини.

За – 270 голосів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

“Якщо підозрюваний у самовільному відході з частини висловив бажання продовжити службу, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Причому можна повернутися не тільки у свою частину, а й в іншу. Звичайно, це за згодою командира”, – пояснив Гончаренко.

Проєкт закону пропонує внести зміни до Кримінального кодексу в тій частині, що стосується покарань за самовільне залишення частини й дезертирство. Так, під час воєнного стану військових, які вперше вчинять такі порушення, можуть звільнити від відповідальності (а вона, залежно від статті, може досягати десяти-дванадцяти років в’язниці), якщо вони добровільно захочуть повернутися на місце служби. 

Утім, самого бажання військового буде недостатньо — погодитися на його повернення також має і командир його військової частини. Така згода має бути письмовою, її надають прокурору, і той на основі неї вже може клопотати перед судом про звільнення такого військового від відповідальності.


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