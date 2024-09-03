Рада підтримала законопроєкт про збільшення витрат на безпеку та оборону на 500 млрд грн

3 вересня Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт за збільшення витрат на безпеку та оборону на 500 млрд грн.

Про це повідомили нардепи Ірина Геращенко та Ярослав Железняк.

Вказано, що за законопроєкт №11417 “Про Державний бюджет України на 2024 рік” щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони проголосували 301. Його прийняли за основу.

“Пропонується збільшити видатки бюджету на 500,3 млрд грн (495,3 млрд грн для оборони) та скоротити видатки та надання кредитів на 65,7 млрд грн. Також передбачено збільшення доходів бюджету на 214,5 млрд грн та боргових операцій на 220,1 млрд грн, що призведе до зростання дефіциту бюджету на 2,8% та державного боргу на 220 090,4 млн гривень”, – пояснила Геращенко.

Крім того, за її словами, у законопроєкті є пропозиція перерахувати 150 млн грн залишку від Українського інституту інтелектуальної власності на потреби розвідки, що суперечить законодавству. Також зауважується, що деякі депутати пропонували зменшити фінансування телеканалу “Рада” й телемарафону.