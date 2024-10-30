Економіка

Рада підтримала законопроєкт про реформу Рахункової палати
30 Жовтня 2024 12:12
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рада, реформа
Засідання Верховної Ради, 29 жовтня 2024 року / Фото: Верховна Рада

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про реформу Рахункової палати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідний законопроєкт № 10044-д проголосували 240 народних депутатів.

Документ передбачає:

  • конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;
  • політична та фінансова незалежність Рахункової палати;
  • скорочення членів з 13-ти до 11-ти ;
  • надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;
  • зобов’язання Рахункової палати кожні п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;
  • приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;
  • створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.

Железняк наголосив, що ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.


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