Рада підтримала законопроєкт про реформу Рахункової палати

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про реформу Рахункової палати.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За відповідний законопроєкт № 10044-д проголосували 240 народних депутатів.
Документ передбачає:
- конкурс з переважним правом голосу міжнародних експертів для відбору нових членів Палати;
- політична та фінансова незалежність Рахункової палати;
- скорочення членів з 13-ти до 11-ти ;
- надання Рахунковій палаті повноважень щодо проведення аудитів коштів місцевих бюджетів та комунальних підприємств, позабюджетних фондів, коштів, отриманих від міжнародних партнерів, а також консолідованої фінансової звітності суб’єктів державного сектору та бюджетів;
- зобов’язання Рахункової палати кожні п’ять років проходити зовнішнє оцінювання своєї діяльності і встановлення особливого порядку проведення такого оцінювання на перехідний період та інше;
- приведення роботи відповідно до міжнародних стандартів INTOSAI;
- створення чітких парламентських процедур, в яких профільні комітети Ради зобовʼязані розглядати звіти Рахункової палати та моніторити виконання її рекомендацій.
Железняк наголосив, що ухвалення закону є вимогою Міжнародного валютного фонду та США.