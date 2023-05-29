Рада підтримала законопроект, що встановлює 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом

Верховна Рада України підтримала законопроект президента Володимира Зеленського, який встановлює 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом та скасовує святкування 9 травня як Дня перемоги.

Раніше Зеленський підписав указ, яким 9 травня в Україні відзначатиметься День Європи.

Також Рада сьогодні підтримала запровадження на 50 років санкцій проти Ірану.

Президент пропонує:

повністю заборонити торговельні операції з Іраном;

зупинити транзит ресурсів;

припинити польоти та перевезення;

запобігти виведенню капіталів резидентами Ірану з України;

запровадити заборону здійснення будь-яких інвестицій у ісламську республіку;

заборонити передачу технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.