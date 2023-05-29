Політика

Рада підтримала законопроект, що встановлює 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом

29 Травня 2023 16:18
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перемога, свята

Верховна Рада України підтримала законопроект президента Володимира Зеленського, який встановлює 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом та скасовує святкування 9 травня як Дня перемоги.

Раніше Зеленський підписав указ, яким 9 травня в Україні відзначатиметься День Європи.

Також Рада сьогодні підтримала запровадження на 50 років санкцій проти Ірану.

Президент пропонує:

  • повністю заборонити торговельні операції з Іраном;
  • зупинити транзит ресурсів;
  • припинити польоти та перевезення;
  • запобігти виведенню капіталів резидентами Ірану з України;
  • запровадити заборону здійснення будь-яких інвестицій у ісламську республіку;
  • заборонити передачу технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

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