Суспільство

Рада підтримала послаблення відповідальності за СЗЧ
16 Липня 2024 16:06
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У першому читанні Рада підтримала законопроєкт, згідно з яким українських військових можуть звільнити від кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та дезертирство, якщо це трапилося вперше.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Проєкт закону пропонує внести зміни до Кримінального кодексу в тій частині, що стосується покарань за самовільне залишення частини й дезертирство. Військовослужбовці, які вперше вчинять такі порушення, можуть звільнити від відповідальності (а це, залежно від статті, може досягати десяти-дванадцяти років в’язниці), якщо вони добровільно захочуть повернутися на місце служби. 

Утім, самого бажання військового буде недостатньо — погодитися на його повернення також має і командир його військової частини.


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