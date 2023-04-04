Рада хоче надати право демобілізуватися військовим, які втратили на війні близьких

В Україні хочуть демобілізувати зі служби військових, які втратили родичів на війні.

Відповідний законопроект ухвалили та рекомендували до голосування на засіданні Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Законопроектом розширюється перелік підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану.

Зокрема, пропонується дозволити звільнення зі служби військовим, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат або сестра) загинули чи зникли безвісти під час дії воєнного стану.

Раніше парламент уже прийняв закон, який передбачає, що не підлягають призову особи, близькі яких загинули або зникли безвісти під час війни.