Питання про захист кордону США та додаткового фінансування для України розділять

Спікер Палати представників США Майк Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії, що питання про захист кордону Сполучених Штатів із Мексикою та додаткового фінансування для України, “ймовірно”, розділять.

Про це повідомляє “The Hill” із посиланням на неназване джерело, речник спікера Радж Шах у розмові з “Semafor“.

Ці питання розділять через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики.

За інформацією “The Hill”, Джонсон сказав, що рішення в кінцевому рахунку залежатиме від тексту законопроєкту про кордон після переговорів у Сенаті, про що він заявив спікерам парламентів країн Балтії.

Водночас, речник Джонсона Радж Шах применшив значення цих коментарів та сказав, що вони були зроблені в гіпотетичному контексті.

Неясно, чи означатиме можливе розділення цього пакету проведення окремого голосування в Палаті представників за всіма пунктами, включно з питанням допомоги Україні.

Окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні.