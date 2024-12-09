Пєсков заявив, що рішення надати притулок Асаду ухвалив особисто Путін

Рішення про надання притулку президенту-втікачу з Сирії Башару Асаду і його родині ухвалив Володимир Путін. Про це на брифінгу заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Таким чином він фактично підтвердив, що після падіння свого режиму в Сирії 8 грудня Асад полетів до Москви.

Водночас Пєсков додав, що наразі йому нічого сказати журналістам про місцезнаходження Асада, і зустрічі з ним в офіційному графіку Путіна не передбачено.

Він також зазначив, що Кремлю “абсолютно необов’язково” виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії.

Говорячи про ситуацію в Сирії загалом, Пєсков сказав, що те, що сталося там, “здивувало весь світ”, і Кремль “у цьому разі не виняток”. На думку прес-секретаря Путіна, на Сирію чекає “дуже непростий період, пов’язаний із нестабільністю”.