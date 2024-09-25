Політика

Пєсков заявив, що примусити РФ до миру неможливо
25 Вересня 2024 12:34
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пєсков, рф
Дмитро Пєсков / Фото з відкритих джерел

Бажання України примусити РФ до миру є “абсолютно фатальною помилкою”.

Про це пишуть російські Telegram-канали. 

Журналіст процитував заяву президента України на засіданні Радбезу ООН, де Володимир Зеленський сказав, що очільник Кремля Володимир Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що не зупиниться сам, тому Росію можна тільки примусити до миру.  Він запитав прессекретаря глави РФ, чи можливо країну-агресора примусити до миру.

“Така позиція є фатальною помилкою, це глибока помилка”.

Він також у традиційній для Кремля манері вкотре пригрозив “наслідками” для української влади.

“Примусити Росію до миру неможливо. Росія власне є прихильницею миру, але з умовою забезпечення засад її безпеки і виконання тих завдань, які стоять перед СВО (так у Росії підміняють поняття війна – ред.). Але без досягнення цих цілей примусити Росію неможливо”, – сказав Пєсков. 


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