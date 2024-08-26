Пєсков заявив, що переговори з Україною відтепер не актуальні

Прессекретар п Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що переговори з Україною зараз “втратили свою актуальність”.

Про це пише російське агентство “РИА Новости“, яке наводить слова Пєскова.

“Ви знаєте, що тема переговорів зараз, вона неабияк втратила свою актуальність. Повідомлення про різні контакти у ЗМІ публікуються дуже багато, і далеко не всі мають, власне, правдивий характер”.

Так Пєсков відповів на питання щодо можливих переговорів між Україною і Росією, про які писало західне видання The Washington Post 17 серпня. За даними журналістів у серпні Україна та Росія мали відправити делегації у Доху для переговорів щодо укладення історичної угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.