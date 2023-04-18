Пєсков пояснив нестиковку на відеозаписі поїздки Путіна на окуповану територію

Поїздка президента Росії Володимира Путіна на окуповані території Херсонської та Луганської областей України відбулася у понеділок, наполягає його речник Дмитро Пєсков.

Журналісти та користувачі соцмереж звернули увагу на нестиковки на відеозаписах про його поїздку.

Так, на опублікованому відео зустрічі з військовими, яка, як стверджує прес-служба Кремля, пройшла вчора, Путін дістає ікону та каже: “Зараз ось Великдень буде, так?”

У Росії Великдень відзначали 16 квітня. Це викликало припущення, що подорож Путіна відбулася за кілька днів до того, як кадри про неї опинилися в ефірі телеканалів.

Ось як пояснив цю проблему Дмитро Пєсков:

“Дійсно президент, коли ікону дарував, сказав, що Великдень у нас. Але Великдень іде сорок днів. Зараз тим більше пасхальний тиждень. Помилково вхопилися за цю фразу і почали будувати гіпотези про те, чого не було”, – сказав прес-секретар.