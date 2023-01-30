Пєсков назвав брехнею слова Бориса Джонсона про погрози Путіна

Дмитро Пєсков назвав брехнею слова британського екс-прем’єра Бориса Джонсона про те, що Путін погрожував ракетами перед початком війни в Україні.

За словами Пєскова, російський президент у розмові з Джонсоном зазначав, що вступ України до НАТО і розміщення ракет біля кордонів Росії “означатиме, що будь-яка ракета долетить до Москви за лічені хвилини”.

Джонсон у фільмі ВВС “Путін проти Заходу” заявив, що спілкувався з Путіним перед початком війни в Україні. “У якийсь момент він ніби пригрозив мені і сказав: “Борис, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину”, або щось у цьому дусі”, – процитував Джонсон слова Путіна.