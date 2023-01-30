Політика

“Путін проти Заходу”. Борис Джонсон розповів про шантаж Путіна

30 Січня 2023 07:40
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путін, Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон у документальному фільмі ВВС розповів, що російський президент Володимир Путін погрожував йому ракетним ударом під час телефонної розмови напередодні вторгнення Росії в Україну.

Фільм “Путін проти Заходу”, в якому розповідається про взаємодію Путіна зі світовими лідерами перед початком війни, вийде в ефір BBC у понеділок ввечері.

“У якийсь момент він ніби пригрозив мені і сказав: “Борис, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе всього хвилину”, або щось у цьому дусі”, – процитував Джонсон слова Путіна.

Довга телефонна розмова відбулася у лютому минулого року, а коментар Путіна пролунав після попередження Джонсона про те, що війна в Україні матиме катастрофічні наслідки.

“Я думаю, що, судячи з його [Путіна] дуже спокійного тону, за тією відстороненістю, яка в нього була, він просто підіграв моїм спробам схилити його до переговорів”, – сказав екс-прем’єр.

Джонсон також намагався донести до російського президента, що Україна найближчим часом не вступить до НАТО, і попередив його, що будь-яке вторгнення означатиме “більше НАТО, а не менше НАТО” біля кордонів Росії.

“Він сказав: “Борис, ви кажете, що Україна не збирається вступати до НАТО найближчим часом. Що означає найближчим часом?” І я сказав: “Ну, вона не збирається вступати до НАТО в осяжному майбутньому. Ви це чудово знаєте”.

Невідомо, наскільки серйозними були загрози з боку Путіна, але з огляду на попередні напади Росії на Велику Британію, зокрема отруєння Скрипалів у Солсбері, будь-яка загроза з боку російського лідера, ймовірно, сприймалася Джонсоном серйозно, зазначають кореспонденти ВВС.


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