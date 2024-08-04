Суспільство

П’яти підрозділам Повітряних Сил присвоєні почесні найменування
4 Серпня 2024 15:57
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Із нагоди професійного свята бригадам та полкам Повітряних Сил ЗСУ присвоєно почесні найменування.

Відповідні укази оприлюднено на офіційному інтернет-представництві Президента України.

Відтак почесні найменування присвоєно:

208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування “Херсонська”.

831-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування “Миргородська”.

14-му зенітному ракетному полку Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування “Уманський”.

101 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування “Вінницький”.

57 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування “імені гетьмана Івана Сулими”.


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