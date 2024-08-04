П’яти підрозділам Повітряних Сил присвоєні почесні найменування

Із нагоди професійного свята бригадам та полкам Повітряних Сил ЗСУ присвоєно почесні найменування.
Відповідні укази оприлюднено на офіційному інтернет-представництві Президента України.
Відтак почесні найменування присвоєно:
208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування “Херсонська”.
831-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування “Миргородська”.
14-му зенітному ракетному полку Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування “Уманський”.
101 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування “Вінницький”.
57 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування “імені гетьмана Івана Сулими”.