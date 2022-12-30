П’ятеро російських офіцерів зникли після відмови воювати в Україні

П’ять російських офіцерів безвісти зникли після відмови виконувати накази командування під час бойових дій в Україні, повідомляє російське видання Astra. За даними журналістів, їх було переведено до спеціального центру у населеному пункті Брянка Луганської області, після чого вони перестали виходити на зв’язок.

Рапорти про відмову брати участь у бойових діях офіцери написали у липні. Всі вони відмовилися вести особовий склад у бій із помітно переважаючими силами супротивника. Мати одного зі зниклих офіцерів, старшого лейтенанта Руслана Леванова, повідомила виданню Astra, що її син написав заяву про звільнення зі Збройних сил Росії після того, як отримав наказ взяти бойову точку “будь-якою ціною”, незважаючи на людські втрати.

Після цього, за словами матері, Леванов був відправлений до Брянки, до так званого Центру відновлення бойової стійкості військовослужбовців, куди його привезли в багажнику автомобіля. Аналогічні історії розповідають родичі інших офіцерів: Олександра Свечіхіна, Дмитра Щербінкіна, Дмитра Волкова та ще одного, чиє прізвище родичі не погодилися згадувати.

За словами родичів, у Брянці на офіцерів чинився моральний тиск, а після їх перевели до якогось підвалу. Потім зв’язок із ними зник.

Рідні офіцерів влітку зверталися до військової прокуратури, але не отримали чіткої відповіді про місцезнаходження військовослужбовців. У вересні в журналі бойових дій раптово з’явився витяг про те, що всі п’ятеро офіцерів загинули 20 липня в результаті артилерійського обстрілу. Сослуживці офіцерів припускають, що тих могли вбити в ході “моральної обробки” і повідомляють про побиття та тортури в “центрі перевиховання” у Брянці.

Наприкінці липня російське видання «Верстка» опублікувало дані, згідно з якими близько двох тисяч російських військових із лютого відмовилися від участі у війні. Хтось із них зміг повернутися, але деяких відмовників, за інформацією «Верстки», вивозять до спеціальних закладів на окупованих територіях, де «перевиховують», щоб ті продовжували участь у війні.