П’ятеро поранених через обстріли: ворог атакував п’ять населених пунктів Харківщини

Протягом минулої доби під ударами російських військ опинилися п’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей у місті Чугуїв: жінки 59 і 78 років, чоловіки 54 і 69 років та 12-річна дівчинка.

За даними Синєгубова, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема сім ударних БпЛА типу «Герань-2» та два fpv-дрони.

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури: у селищі Шевченкове Куп’янського району — навчальний заклад, у селі Піски-Радьківські Ізюмського району — екскаватор, у селі Бугаївка Чугуївського району — приватний будинок. У самому Чугуєві пошкоджено навчальний заклад, адміністративну будівлю, багатоквартирний будинок та автомобілі.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 184 людини, наразі там залишаються 54 особи. Від початку роботи пункту зареєстровано 7177 людей.