Кримінал

П’ятеро поліцейських з “Білого янгола” отримали поранення під Бахмутом

15 Травня 2023 19:00
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поліція, бахмут

Сьогодні автомобіль поліцейського підрозділу «Білий янгол» потрапив під обстріл на Донеччині – пʼятеро поліцейських екіпажу отримали поранення.

Поліцейські потрапили під російський обстріл у районі Часового Яру, Бахмутський район, повідомив т.в.о. начальника Нацполіції Іван Вигівський.

Вони самі вибрались з зони ураження, їм надана медична допомога. Стан правоохоронців зʼясовується.

«На жаль, така така самовіддана та професіональна робота виконується правоохоронцями з ризиком для життя…», – зазначив Вигівський.

«Білий янгол» розпочався з підрозділу поліції Донеччини, який евакуював дітей і цілі родини з небезпечних територій, розвозив гуманітарну допомогу та допомагав людям. Перший екіпаж працював на автомобілі швидкої допомоги, і люди назвали його «Білим янголом».

Тепер це понад 20 поліцейських екіпажів, які постійно працюють поблизу ліній фронту. На їхньому рахунку тисячі евакуйованих громадян, серед них 600 дітей.


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